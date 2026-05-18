La acumulación de basura y lo que sería el colapso del sistema de limpieza pública llevaron al alcalde de Subtanjalla, Jerónimo Farfán García, a presentarse ante el concejo provincial de Ica para solicitar apoyo inmediato.

Pedido ante el concejo

La autoridad reconoció que el distrito no puede afrontar por sí solo el manejo de las 45 toneladas diarias de residuos sólidos que se generan, debido a la falta de maquinaria operativa y a las limitaciones económicas que arrastra la comuna.

Durante la sesión, Farfán admitió que el municipio mantiene una deuda histórica relacionada al uso del relleno sanitario provincial y señaló que durante años no se cobraron arbitrios de limpieza pública, situación que agravó la crisis financiera. “El distrito atraviesa un momento crítico”, expresó el alcalde, quien pidió respaldo urgente para evitar que continúen apareciendo puntos de contaminación y acumulación de desperdicios en diferentes sectores de Subtanjalla.

El burgomaestre destacó además el respaldo brindado por el alcalde provincial y varios regidores, indicando que un camión recolector de la Municipalidad de Ica ya viene realizando labores de apoyo en el distrito. No obstante, cuestionó públicamente a la regidora Ingrid Ramos, señalando que en medio de la emergencia sanitaria priorizó el tema de la deuda antes que la atención inmediata a la población afectada por la acumulación de residuos.

Ante este escenario, los regidores provinciales evalúan implementar un plan temporal de contingencia mientras se define una solución técnica definitiva para el manejo de residuos.

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