Una destacada labor humanitaria cumplió los voluntarios de la Cruz Roja Peruana, Filial Pisco, al brindar asistencia médica y primeros auxilios a los cientos de devotos que participaron en el tradicional peregrinaje hacia el Santuario de la Virgen del Rosario de Yauca.

Los voluntarios permanecieron atentos a lo largo de la ruta del desierto, para atender las diversas emergencias que se presentaron durante el recorrido, demostrando su compromiso, vocación de servicio y solidaridad con los peregrinos.

Estuvieron en el peregrinaje

El presidente de la Cruz Roja Peruana, Filial Pisco, Ing. Jorge Guerrero Romero, informó a Diario Correo que las atenciones de auxilio fueron muy requeridas durante el trayecto que cada año recorren los fieles para llegar al santuario. Las condiciones del camino y el esfuerzo físico que demanda esta caminata ocasionaron diversas situaciones que requirieron la intervención oportuna de los equipos de voluntarios, quienes estuvieron preparados para responder a las necesidades de los devotos.

Entre las principales emergencias atendidas se registraron golpes y lesiones producto de caídas en los tramos accidentados del camino, así como cuadros de deshidratación y otras complicaciones relacionadas con el desgaste físico.

Los voluntarios, ellos profesionales de la salud, desplegaron sus conocimientos y experiencia para proporcionar atención inmediata y brindar la asistencia necesaria, contribuyendo a proteger la salud y la integridad de los peregrinos durante su recorrido.

La participación de la Cruz Roja Peruana, Filial Pisco, puso de manifiesto, una vez más, la importante labor que desarrolla esta institución a través de sus voluntarios en eventos religiosos y actividades multitudinarias que congregan a miles de personas.

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