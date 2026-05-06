En entrevista exclusiva con diario Correo, el diseñador pisqueño Percy Ramos dio a conocer los detalles detrás del vestuario que elaboró para la Virgen de Chapi, presentado durante la procesión central del pasado 1 de mayo en su santuario en Arequipa. El joven creador, fundador de la marca “Nuestra Fe Pisco”, calificó este encargo como “uno de los más importantes” de su carrera, al tratarse de una de las expresiones de fe más representativas del sur del país.

Alto relieve

Ramos explicó que el diseño estuvo inspirado en el manto de la coronación pontificia realizada por San Juan Pablo II, lo que marcó la línea conceptual de toda la pieza.

“Buscamos mantener la esencia histórica, pero también darle un acabado fino y contemporáneo”, señaló.

El atuendo hecho a mano destaca por su tonalidad conchevino combinada con un sayal blanco, en el que resalta el escudo de la Virgen trabajado en alto relieve con técnicas artesanales.

Durante la conversación, el diseñador también detalló los elementos simbólicos incorporados en el manto. En el lado derecho se ubicó el escudo de Arequipa, mientras que en el lado izquierdo se integró el del actual pontífice Papa León XVI, reemplazando al de San Juan Pablo II. En la parte final se añadió un broche en forma de sol radiante con el escudo del Perú, reforzando la identidad nacional y el carácter devocional de la obra.

“El trabajo fue completamente hecho a mano, cuidando cada detalle”, precisó Ramos, quien además resaltó el uso de flecos y grecas importadas para lograr un acabado de estilo español con influencia barroca. La incorporación de gemas y cristales permitió elevar el nivel estético del conjunto, consolidándolo como una pieza de alto valor dentro del arte religioso contemporáneo.

Finalmente, el diseñador expresó su satisfacción por la acogida de su trabajo en Arequipa y reafirmó su compromiso de seguir llevando su arte a distintos puntos del país.

“Es un orgullo representar a Pisco y que nuestro trabajo sea parte de una manifestación de fe tan importante”, concluyó, destacando que este logro marca un nuevo paso en su proyección a nivel nacional".

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