Autoridades e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres se reunieron este miércoles 26 de agosto en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, del Gobierno Regional de Ica, para evaluar la situación de los puntos críticos de la región y coordinar medidas preventivas frente a posibles emergencias.

Trabajo por la prevención

En la reunión participaron representantes del Gobierno Regional de Ica, Senamhi, la Prefectura Regional, Defensa Civil, la Policía, CENEPRED, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, las direcciones regionales de Salud, Educación y Agricultura, además del PETACC y otras entidades.

Uno de los principales temas abordados fue el riesgo de desbordes de ríos y daños en infraestructura, especialmente ante escenarios de lluvias que puedan generar el incremento de los caudales en distintos sectores de la región.

Las autoridades también revisaron los planes de contingencia y las acciones que deberían ejecutarse para mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

Durante la jornada se destacó la necesidad de contar con información actualizada sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas para anticipar posibles escenarios de riesgo.

El monitoreo de los principales ríos de Ica cobra especial importancia durante los periodos de lluvias, debido a la posibilidad de crecidas y desbordes que podrían afectar a poblaciones, vías de comunicación, áreas agrícolas e infraestructura.

En ese contexto, se informó sobre el uso de herramientas de vigilancia meteorológica, entre ellas un nuevo radar, que permitirá reforzar el seguimiento de las condiciones atmosféricas y detectar con mayor precisión eventos que puedan representar un riesgo para la población.

La información generada mediante estos sistemas será utilizada como insumo para que las autoridades puedan adoptar medidas preventivas y mejorar sus tiempos de respuesta.

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