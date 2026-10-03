La Defensoría del Pueblo en Ica informó sobre una serie de situaciones detectadas durante el seguimiento al proceso electoral del próximo 4 de octubre. Entre las principales alertas figura el caso de un candidato a la alcaldía distrital de Yauca del Rosario que habría sido designado como presidente de mesa, además de cuatro casos de amenazas contra candidatos registrados en la región, según el reporte mencionado por la institución.

Amenazas a candidatos

La jefa de la Oficina Defensorial de Ica de la Defensoría del Pueblo, Dra. Janet Emilia Álvarez Quispe, explicó que se viene realizando labores de supervisión y acompañamiento a los diferentes actores involucrados en el proceso electoral, entre ellos los organismos electorales y la Policía Nacional. También señaló que se han desarrollado reuniones vinculadas a la prevención de posibles conflictos durante la jornada electoral.

En cuanto a las amenazas, precisó que dos de los casos corresponden a candidatos vinculados a la provincia de Pisco. Uno de ellos estaría relacionado con un postulante del distrito de Túpac Amaru Inca y otro con un candidato de Paracas. Según indicó, ambos hechos ya fueron denunciados y las autoridades competentes vienen realizando las diligencias.

Otro de los hechos que generó preocupación en la institución fue la alerta recibida respecto a un candidato a la alcaldía distrital de Yauca del Rosario que habría sido designado como presidente de mesa. La Defensoría verificó el caso mediante las plataformas correspondientes y sostuvo reuniones con representantes de la ONPE y del Jurado Electoral Especial de Ica.

La representante señaló que el candidato incluso habría recogido sus credenciales para cumplir funciones como miembro de mesa. Ante ello, la Defensoría manifestó que permanecerá atenta al desarrollo del caso y al cumplimiento de las disposiciones electorales, debido a la necesidad de garantizar que quienes participen en la organización de la jornada electoral no tengan impedimentos derivados de su condición de candidatos.

Como parte de su despliegue para las elecciones, la Defensoría del Pueblo anunció que sus comisionados estarán presentes en distintos locales de votación para supervisar el desarrollo de la jornada. A esta labor se sumará un grupo de voluntarios que será capacitado previamente para recoger información relacionada principalmente con la instalación de mesas de sufragio y el escrutinio.

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