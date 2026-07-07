El congresista por la región Ica, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, juramentó ayer como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de María Esther Cuadros Espinoza. Su incorporación al Gabinete Ministerial marca el paso del Parlamento al Poder Ejecutivo en las últimas semanas del gobierno transitorio del presidente José María Balcázar.

Nuevo ministro

La ceremonia de juramentación se realizó en la Sala Eléspuru de Palacio de Gobierno y contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y los demás integrantes del gabinete.

La designación de Marticorena no ha pasado desapercibida. El ahora ministro llegó al Congreso en las elecciones de 2021 por Perú Libre, partido con el que obtuvo la representación de la región Ica. Sin embargo, durante el periodo parlamentario abandonó esa bancada y terminó integrando Alianza para el Progreso (APP), una práctica conocida como transfuguismo político y que ha sido duramente cuestionada por diversos sectores debido a que modifica la representación política respaldada por los electores en las urnas.

A ello se suma que su nombramiento ocurre cuando resta poco tiempo para culminar el actual mandato presidencial, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas educativas y el margen de acción que tendrá al frente de uno de los ministerios con mayores retos del país.

Marticorena es cirujano dentista de profesión y magíster en Odontología por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Su experiencia profesional está principalmente vinculada a la docencia universitaria y a procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad en la educación superior.

No obstante, su designación también ha generado cuestionamientos debido a que su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la educación universitaria y la actividad parlamentaria, pero no habría ocupado previamente cargos de gestión en el sistema de educación básica, sector que concentra la mayor parte de los desafíos del Minedu.

El nuevo ministro asume funciones en un contexto complejo para el sector, marcado por las brechas en infraestructura educativa, los bajos niveles de aprendizaje evidenciados en distintas evaluaciones nacionales e internacionales.

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