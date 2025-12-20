Trabajadoras del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, en Nasca, presentaron una denuncia penal contra el director Víctor Raúl Arana Fernández y otros funcionarios, por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, en el marco de un proceso de cambio ocupacional realizado en dicha institución de salud.

Denuncia laboral

La denuncia fue interpuesta por Regina Magdalena Román Salas y Milagros del Rosario Serrano Ayala, quienes cuestionan la actuación de la comisión encargada del concurso interno.

En declaraciones brindadas a los medios, Milagros Serrano afirmó que, pese a cumplir con todos los requisitos exigidos por el Decreto Supremo N.° 003-2025 del Ministerio de Salud, fue declarada “no apta” para el cambio ocupacional de técnico a licenciada en enfermería, situación que, vulneraría sus derechos laborales.

La trabajadora explicó que cuenta con título profesional registrado en Sunedu, colegiatura y habilitación vigente, así como la culminación del SERUMS, y denunció que el hospital habría añadido requisitos no contemplados en la normativa nacional, lo que, a su criterio, evidenciaría un trato discriminatorio y arbitrario.

Además, señaló presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso, como la modificación reiterada del cronograma, la falta de publicación oportuna de resultados en la web institucional y la ausencia del sindicato como veedor del proceso, tal como lo establece la normativa vigente.

La abogada de las denunciantes, Noemí Castañeda, señaló que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y que se espera el inicio de las diligencias correspondientes. En tanto, representantes del sindicato del hospital respaldaron la denuncia y exigieron la intervención de las autoridades competentes para garantizar transparencia y respeto a los derechos de los trabajadores de salud.

