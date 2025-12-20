Un accidente de tránsito se registró la madrugada del viernes 19 de diciembre, en la carretera Nasca–Puquio, a la altura del kilómetro 50 de la vía interoceánica, luego de que un automóvil se despistara y cayera a una pendiente, dejando como saldo tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Siniestro vial

Los heridos fueron identificados como Tony Amad Machaca, Edber Amad Coaquira y la menor de 12 años con las iniciales M.A.A., quienes fueron evacuados al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde ingresaron al área de emergencia para ser evaluados por el personal médico de turno.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo involucrado sería un automóvil Chevrolet Spark. Las causas del despiste aún son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente ocurrido en esta transitada vía interoceánica.

VIDEO RECOMENDADO