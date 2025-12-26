La Fiscal Provincial Wilma Flores Pozo y la Fiscal Adjunta Provincial Cinthia Tacuri Gamboa, integrantes de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, participaron en la diligencia de incineración de material pirotécnico incautado durante operativos encabezados por el Distrito Fiscal de Ayacucho.

Bajo medidas de seguridad

La destrucción de estos objetos peligrosos, con participación de la Unidad de Desactivación de Explosivos y de la División de Investigación Criminal, se realizó en un predio privado de la comunidad de Santa Rosa de Huatatas, distrito de Tambillo (Huamanga-Ayacucho), cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de diligencias.

El 9 de diciembre de 2025, personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria incautó cuatro cajas en la sede de una empresa de servicios de transporte de carga ubicada en el distrito de Ayacucho, hecho que fue comunicado a la Fiscalía Penal de Turno.

Las encomiendas contenían un total de mil 896 artefactos pirotécnicos considerados peligrosos, contando con el registro del remitente y del destinatario. Ambas personas vienen siendo investigadas por el delito contra la seguridad pública - peligro común, en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos.

Asimismo, el 12 de diciembre del presente año, personal policial, en coordinación con la representante del Ministerio Público, intervino a un ciudadano en el distrito de Jesús Nazareno, quien tenía en su poder una caja con 500 pirotécnicos de alto poder destructivo, conocidos como Mamá Rata, además de un costal que contenía 144 avellanas y 2 mil cohetones caseros.

El Distrito Fiscal de Ayacucho exhortó a la ciudadanía a no adquirir, almacenar ni comercializar productos pirotécnicos, especialmente aquellos considerados de alto poder destructivo, por el grave riesgo que representan para la vida, la integridad física y la seguridad pública.

