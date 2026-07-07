Tras culminar la etapa preliminar del certamen, diez jóvenes fueron seleccionadas como candidatas oficiales del Miss Pisco 2026, concurso que este año lleva el lema “El legado que no tiene fin” y que forma parte de las actividades por el aniversario de la provincia.

Identidad con Pisco

Un total de 20 aspirantes participaron en el casting organizado por la Municipalidad Provincial de Pisco, donde un jurado evaluó diversos aspectos como desenvolvimiento escénico, expresión, carisma y capacidad de comunicación para elegir a las diez finalistas que competirán por la corona.

Las candidatas seleccionadas son: Jimena Anyelly Sánchez Felipa, Valeria del Carmen Siguas Bellido, Melanie Michelle Peñaranda Ayala, Laksmi Nahir Gutiérrez Torres, Alejandra Karolina Lazón Astete, Maricielo Ariana Canaval Flores, Brisa Carolina García Zavala, Ximena Michelle Huasasquiche Astete, Celeste Rubí Cajo Guerra y Graciela Estefanía Jara Chuecas.

El responsable del certamen, Edilberto Giraldo Maraza, explicó que las participantes iniciarán un proceso de preparación que se extenderá por meses e incluirá pasarela, expresión escénica, desenvolvimiento personal y actividades de proyección social.

“No buscamos únicamente una señorita con belleza física. Queremos una representante que tenga identidad con Pisco, sea carismática, empática y comprometida con su comunidad. La belleza debe ir acompañada de valores y de un verdadero trabajo social”, señaló.

Asimismo, indicó que las diez candidatas recibirán capacitación especializada y que todos los gastos relacionados con maquillaje, peinado, vestuario, calzado y preparación serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Pisco.

Como parte de las novedades de esta edición, las aspirantes desarrollarán actividades sociales durante las semanas previas a la elección, las cuales también serán consideradas para conocer su liderazgo, compromiso con la población y capacidad de representar a la provincia más allá del certamen.

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