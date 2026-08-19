Frente a la latente amenaza del Fenómeno El Niño 2026-2027 y las alertas emitidas sobre la vulnerabilidad de la región Ica, la diputada Lila Prado Vallejos (Partido del Buen Gobierno) sostuvo una reunión de trabajo con el equipo técnico y de asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en la sede institucional de dicho ministerio, con el objetivo de fiscalizar y acelerar las medidas de preparación, descolmatación y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica.

Reunión en Midagri

La cita responde a un requerimiento formal al Ministro Marco Vinelli Ruiz, mediante el cual la legisladora expresó su preocupación formal tras advertirse que más de 28 mil personas en las provincias de Ica y Pisco resultarían afectadas si no se efectúan a tiempo los trabajos de protección en cauces, ríos y quebradas de esta importante región donde la actividad principal de la población es la agricultura.

“No podemos permitir que obras fundamentales para la vida y la economía de los agricultores se queden en el papel. Ica y el país necesitan respuestas concretas y celeridad en las labores de prevención ante El Fenómeno El Niño”, enfatizó la diputada Prado.

En la solicitud formal, la parlamentaria demandó al MIDAGRI un informe detallado del avance físico y financiero de las obras de defensa ribereña, descolmatación, limpieza y reforzamiento de infraestructura hídrica, así como el nivel de coordinación y trabajo conjunto con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los gobiernos subnacionales. Asimismo, exigió la celeridad en la evaluación y tratamientos a los proyectos emblemáticos nacionales priorizados en la R.M. N°137-2025-MIDAGRI.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO