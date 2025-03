Con la finalidad de fortalecer las habilidades y conocimientos del personal de salud de los diferentes centros de salud de Ica, la Dirección Regional de Salud de Ica, a cargo del Dr. Héctor Quispe Carrascal, llevó a cabo una sesión educativa y demostrativa para optimizar la toma de muestra de las diferentes infecciones de trasmisión sexual a los pacientes que diariamente acuden para solicitar los exámenes.

Sesión educativa

A través de la estrategia sanitaria de prevención y control de infecciones de trasmisión sexual, VIH/Hepatitis, se desarrolló la capacitación que estuvo dirigida al personal biólogo y tecnólogos médicos de la Red Salud, que estuvo enfocada en el procesamiento de (reagina plasmática rápida) RPR cualitativo y cuantitativo, en el marco de la eliminación de la transmisión vertical de sífilis y sífilis congénita.

“Quiero felicitar a la coordinadora regional de la estrategia de prevención y control de ITS; Lic. Julissa Vásquez, y a su equipo técnico por el desarrollo de la jornada de capacitación que fortalecerá el trabajo que día a día realiza el personal de salud en la toma de exámenes para la detección de las ITS. Como es de conocimiento, la única forma de evitar las ITS es la prevención, mediante la utilización de métodos anticonceptivos de barrera, solo así impediremos contraer las ITS”, refirió el Dr. Héctor Quispe Carrascal; director de la Diresa Ica.

Es preciso indicar que la estrategia sanitaria de prevención y control de ITS, VIH/Hepatitis de la DIRESA ICA, logró el tercer lugar a nivel nacional en la evaluación de indicadores sanitarios correspondiente al año 2024.

