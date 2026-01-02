En una emotiva ceremonia realizada en la sede de la Diresa Ica, cuatro destacados trabajadores fueron reconocidos por su trayectoria y compromiso con la institución, al cumplir 70 años de edad y dar inicio a su etapa de jubilación.

Dedicación y profesionalismo

Los homenajeados fueron Luis Mendoza Flores, Oriele Orozco Ávalos, Ana Mayo Flores y Marco Arbulú Gavilano, quienes durante años contribuyeron al desarrollo de los servicios de salud en la región, dejando un legado de dedicación y profesionalismo.

Durante la actividad, los presentes destacaron el esfuerzo y la entrega de cada uno de los trabajadores, resaltando cómo su labor impactó positivamente en el funcionamiento de la institución y en la atención a la población.

La Diresa Ica expresó su agradecimiento y les deseó éxito en esta nueva etapa de sus vidas, animándolos a disfrutar de su retiro luego de décadas de servicio.

El reconocimiento no solo significó un homenaje a su trayectoria laboral, sino también un momento de encuentro y celebración entre colegas, familiares y autoridades.

