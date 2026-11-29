Una tonelada de pescado fue distribuida a los comedores populares de la provincia de Pisco, como parte de una iniciativa orientada a reforzar la alimentación de las familias en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso a productos nutritivos para quienes dependen de estos espacios de atención alimentaria.

Alimentación saludable

La jornada fue impulsada por la Municipalidad Provincial de Pisco, a cargo del alcalde Pedro Fuentes Hernández, mediante un convenio de cooperación con Apropisco y la Sociedad Nacional de Industrias, que permitió concretar la entrega del recurso hidrobiológico a las organizaciones beneficiarias.

Durante la distribución, las representantes de los comedores populares recibieron las raciones correspondientes y destacaron la importancia de contar con este producto para complementar la preparación de los alimentos que diariamente ofrecen a la población.

Las beneficiarias explicaron que el pescado es incorporado en diferentes preparaciones y platos, contribuyendo a una alimentación saludable, especialmente para niños, mujeres gestantes y adultos mayores que acuden a estos comedores.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO