Un accidente de tránsito registrado la mañana de ayer en la provincia de Palpa dejó como saldo a un conductor herido, luego de que la camioneta que manejaba se volcara en el sector San Jacinto, en el distrito de Río Grande.

Siniestro vial

Según los primeros reportes, el siniestro habría sido ocasionado por el exceso de velocidad. El vehículo involucrado, una camioneta de placa Y2K-730, de marca Dongfeng y color negro, pertenece a la empresa Asia Contratistas Generales.

Tras el impacto, la unidad quedó volcada de lado a un costado de la vía, presentando visibles daños en su estructura. Además, se reportó el derrame de líquido inflamable sobre la pista, lo que generó preocupación entre los transeúntes y obligó a tomar precauciones en la zona.

El conductor, resultó herido y fue auxiliado por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de los bomberos hacia el hospital.

En tanto, otro accidente de tránsito se registró en la provincia de Palpa, específicamente en la zona de Portachuelo, donde una camioneta de color rojo sufrió un despiste seguido de volcadura, generando alarma entre quienes transitaban por el sector.

De acuerdo con información preliminar, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que habría ocasionado la pérdida de control del vehículo y el posterior accidente.

A pesar de la aparatosa escena, no se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad. Sin embargo, la unidad quedó con daños materiales considerables, evidenciando el fuerte impacto tras el siniestro.

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