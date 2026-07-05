Un doble hallazgo ocurrido la tarde de ayer, generó alarma entre los habitantes del centro poblado Carmen Alto, en el distrito de Nuevo Imperial (Cañete), luego de que dos hombres fueran encontrados sin vida en una zona cercana a una acequia.

Doble homicidio

Fueron vecinos del sector quienes advirtieron la presencia de los cuerpos que presentaban impactos de bala y comunicaron el hecho a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Elmer Moisés de la Cruz Gutiérrez de 39 años, conocido en la zona con el apelativo de “Manguerón”, y Jesús Snayder Huamani Taquiri (26).

Durante la inspección del lugar, los agentes encontraron botellas de bebidas alcohólicas (una caja de cerveza) y un vehículo de placa Y2F-470 marca Changan de color plata, en el que habrían llegado las víctimas y es un elemento que será incorporado a las investigaciones para reconstruir las últimas horas de las víctimas.

El Ministerio Público y peritos de Criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias que permitan determinar las causas de ambas muertes. Hasta el cierre de este informe, la Policía no ha informado sobre detenidos por la doble muerte violenta.

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