Fingían ofrecer servicios para limpiar los vidrios de las ventanas de los autos, pero en realidad se acercaban para agredir y amenazar a los conductores que no les daban dinero. Se trata de ciudadanos extranjeros que se habían instalado en las avenidas Fátima y Víctor Larco, en la urbanización La Merced en Trujillo, para hostigar a los hombres del volante.

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Enterados de esta situación, agentes del serenazgo de Trujillo ejecutaron un operativo para obligarlos a retirarse del lugar. Aunque en un primer momento opusieron resistencia, los denominados limpiaparabrisas terminaron por alejarse de la zona.

No obstante, los choferes dijeron que estos sujetos solo se van por algunas horas y luego retornan. Ante ello pidieron que se monte vigilancia de manera permanente en ese punto de la ciudad.