Amigos, familiares y vecinos de Paul Maurice Rocha Huarcaya, joven de 24 años asesinado el pasado 30 de abril en la provincia de Cañete, realizaron una protesta en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Cañete para exigir celeridad en las investigaciones y sanción para los responsables del crimen.

Homicidio en la zona

Han pasado más de dos meses del asesinato. Con pancartas, arengas y mensajes de justicia, los manifestantes llegaron hasta la sede judicial para expresar su indignación por el caso y reclamar que las autoridades actúen con firmeza frente a un hecho que ha conmocionado a la población cañetana.

Paul Maurice Rocha Huarcaya fue hallado sin vida la madrugada del 30 de abril en un camino carrozable cercano al centro poblado de Cuiva, en San Vicente de Cañete. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima habría sido interceptada cuando se desplazaba en una motocicleta junto a otro joven.

Uno de los elementos que forma parte de las diligencias es un video captado por una cámara de seguridad, en el que se observa cómo una miniván les cierra el paso. Posteriormente, varios sujetos descienden del vehículo y reducen a la víctima bajo amenazas con arma de fuego. Lo secuestran y horas después es hallado sin vida.

Según información difundida por los familiares, el acompañante de Rocha Huarcaya abandonó el lugar caminando tras el incidente, situación que viene siendo evaluada por las autoridades dentro del proceso de investigación.

Durante la manifestación, los familiares expresaron su preocupación porque los presuntos implicados en el caso continúan en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Entre los señalados por los deudos figuran Gerardo Corrales Lara, a quien consideran presunto autor del crimen, y Luis Angelo Huapaya Rodríguez, señalado como presunto cómplice. No obstante, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme avance el proceso judicial.

La madre de la víctima pidió públicamente a las autoridades judiciales actuar con objetividad y firmeza. “Lo único que pido es justicia para mi hijo. Hay pruebas, hay videos y esperamos que las autoridades actúen conforme a ley. Como madre, solo quiero que se conozca la verdad y que los responsables respondan por lo que hicieron”, manifestó.

Los familiares también solicitaron garantías para su seguridad y la de las personas que vienen acompañando el pedido de justicia.

Durante la concentración, amigos y vecinos se sumaron a las exigencias de los padres y hermanos del joven, señalando que el caso no debe quedar impune y que representa una preocupación para toda la provincia.

La hermana de la víctima recordó a Paul Rocha como un joven trabajador, padre de familia y muy cercano a sus seres queridos.

“Era una persona alegre, cariñosa y siempre dispuesto a ayudar a sus amigos. Lo único que queremos es que se haga justicia y que se esclarezca completamente lo ocurrido aquella noche. Él deja a un menor de 7 años en la orfandad”, expresó.

Los manifestantes dirigieron además sus pedidos a la magistrada encargada del proceso, al Ministerio Público y a la Policía Nacional, solicitando que las investigaciones se desarrollen con transparencia, imparcialidad y celeridad.

La protesta se realizó de manera pacífica y contó con presencia policial para resguardar el orden en los exteriores de la sede judicial.

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