La comunidad artística de Nasca se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de los reconocidos músicos Hernán Sergio Quispe Sola, conocido como “Nancho”, y Noel Claudio Bellido Cupé, quienes perdieron la vida a consecuencia del trágico accidente de tránsito registrado la tarde del sábado 18 de julio en la carretera Interoceánica Sur, tramo 1.

Tragedia vial

Ambos artistas viajaban junto a otros integrantes de una agrupación musical en una miniván que retornaba a Nasca luego de cumplir una serie de presentaciones en la provincia de Andahuaylas. El vehículo se despistó en el sector Toro Muerto, a la altura del kilómetro 75 de la vía Nasca–Puquio, y terminó cayendo a un profundo abismo por más de 200 metros.

El siniestro movilizó a bomberos, efectivos de la Policía Nacional y personal de salud, quienes realizaron una compleja operación de rescate debido a la difícil geografía del lugar y a la falta de cobertura de telefonía móvil, lo que retrasó las comunicaciones durante la emergencia.

Como resultado del accidente, además de las dos víctimas mortales, más de una decena de personas resultaron heridas y fueron trasladadas inicialmente en vehículos particulares y posteriormente en unidades de emergencia hasta el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde recibieron atención médica.

Entre los heridos figuran Abel Bobadilla Goyagua de 68 años, Hugo Quispe Aquino (59), Miguel Alegría León (67), Anderson Ortiz Huayta (27), Hugo Gallegos Caballero (32), Hans de la Cadena (28), Horacio Palomino (22), Luis Rosari Soto, Raúl Mendoza Torreal, un adolescente de 16 años y otros ocupantes de la unidad.

La confirmación del fallecimiento de Hernán Sergio Quispe Sola y Noel Claudio Bellido Cupé provocó múltiples mensajes de condolencias en la provincia de Nasca y otras ciudades del sur del país. Ambos eran ampliamente conocidos por su trayectoria artística y por integrar diversas agrupaciones musicales.

La Banda Orquesta Show Juventud Santa Rosa expresó públicamente sus condolencias a las familias de ambos músicos, resaltando la pérdida de su director musical, Noel Bellido, y de Hernán Quispe Sola, a quien sus compañeros recordaban con cariño como “Nancho”.

Familiares informaron que los restos de Hernán Sergio Quispe Sola son velados en su vivienda ubicada en el malecón Tierras Blancas, frente a la institución educativa Roberto Pisconti Ramos. Por su parte, los restos de Noel Claudio Bellido Cupé vienen siendo velados en su domicilio, situado en la calle Virgen de Fátima, manzana T, lote 9, en el sector Nueva Villa.

Las causas del accidente continúan siendo investigadas por las autoridades competentes, que buscan establecer si el despiste estuvo relacionado con una falla mecánica, las condiciones de la vía o un posible error humano.

La tragedia enluta al gremio musical nasqueño, que hoy despide a dos de sus más apreciados integrantes, mientras familiares, amigos y colegas acompañan su último adiós y esperan la recuperación de los músicos que sobrevivieron al fatal accidente.

EL DATO: Músicos que sufrieron accidente serían de la agrupación “Armonía musical de Cabana Sur - Ayacucho”, y regresaban de una presentación en la zona alta.

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