Ayer por la madrugada se registraron dos graves accidentes de tránsito en la carretera Coracora–Yauca, a la altura de la repartición Mucha Pampa, dejando como saldo tres personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un menor de edad.

Muertes violentas

El primer hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., cuando una camioneta Toyota Fortuner de placa AXU-421, que se dirigía desde la mina Santa Filomena hacia el anexo de Carhuanilla (distrito de Chumpi-Parinacochas-Ayacucho), se despistó y cayó a un abismo. En el vehículo viajaban siete personas. Tres de ellas murieron en el acto, y otras tres resultaron heridas.

Los cuerpos quedaron esparcidos en el barranco y otro atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo, completamente destruido. Una escena dramática fue protagonizada por un sereno que rescató a un niño de aproximadamente 4 años, llevándolo en brazos hasta la ambulancia que llegó poco después.

Tan solo un kilómetro más adelante, otro vehículo –una camioneta blanca de placa V8F-807– también se despistó y cayó al vacío, sufriendo destrozos. No se han reportado fallecidos en este segundo accidente.

Ambos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional, mientras se barajan posibles causas como el mal estado de la vía, la neblina o el exceso de velocidad.

Tras el trágico siniestro, la Red de Salud Coracora U.E 404 emitió un comunicado, donde precisa sobre el accidente de tránsito en la provincia de Parinacochas - repartición de Mucha - Huallhua

“Un lamentable accidente de tránsito de una camioneta cerrada marca Toyota Fortuner. El vehículo se dirigía de la mina Santa Filomena hacia el anexo de Carhuanilla del distrito de Chumpi (Parinacochas - Ayacucho). De acuerdo al reporte del CPCED, producto del accidente resultaron 3 fallecidos y 3 heridos, entre adultos y niños. Los pacientes son atendidos en el Hospital de Apoyo Coracora”, se lee en el comunicado.

