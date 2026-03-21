En medio de la reciente situación energética registrada en el país, el Consorcio Camisea informó que mantuvo sin variación el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en su planta ubicada en Pisco, pese al contexto internacional que influye en el costo de este combustible.

Insumo clave

La empresa indicó que continuó con el despacho regular de GLP durante las últimas semanas, sin aplicar incrementos en el precio en el punto de origen. Esto ocurre en un escenario en el que el GLP, a diferencia del gas natural, está sujeto a la cotización internacional, considerando que el Perú también importa este recurso.

El GLP es uno de los principales combustibles utilizados en los hogares peruanos, principalmente a través del balón doméstico, lo que lo convierte en un insumo clave para millones de familias.

Desde la compañía se precisó que el precio final que paga el consumidor no depende únicamente del productor. Tras salir de planta, el combustible pasa por una cadena de comercialización que incluye al transportista mayorista, al envasador y al distribuidor. En conjunto, estos componentes —sumados al Impuesto General a las Ventas (IGV), el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y las regalías— representan aproximadamente el 76% del precio final del producto.

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