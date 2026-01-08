La Municipalidad Provincial de Ica declaró Hijo Predilecto y entregó la Medalla de Honor al Mérito de Ica al destacado deportista Fernando Victorio Calderón Altamirano, en mérito a su brillante trayectoria profesional deportiva, habiendo sido jugador de la Selección Peruana de Básquet, en categoría Máster, dirigente deportivo, promotor deportivo de básquetbol y formador de varias generaciones de deportistas iqueños.

Trayectoria profesional

Fernando Calderón Altamirano es un deportista calificado iqueño que tiene una brillante trayectoria académica y profesional, habiendo sido jugador de la Selección Peruana de Básquet, en categoría Máster; presidente del Club Deportivo Atlético Bilis, recordado jugador de la Selección de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, entrenador de básquet del colegio San José (2004), de la Universidad Tecnológica del Perú (2024) y de la Selección de Básquet de Ica, en las categorías Infantil y Juvenil; fundador de la Academia de Básquet ABC (2001), entrenador principal del Club Deportivo Bilis en todas las categorías y recordado jugador de la Selección de Básquet de Ica, categoría Juvenil desde 1980 a 1984.

El destacado profesor conocido como “Gato” juega básquet desde los 14 años de edad y cómo entrenador lleva 30 años, y en la academia ABC 25 años al servicio de chicos y grandes. Se enamoró del básquet de casualidad, fue a ver un partido y faltaba un jugador y lo pusieron en la cancha, de ahí nunca paró.

Cabe resaltar que Noryelly Feijoo Gutiérrez trabaja junto al profesor Fernando Calderón desde hace siete años y lo acompaña en la formación integral de niños y jóvenes que se vienen asistiendo a la Academia ABC. Los diversos talleres de básquet se llevan a cabo en la Urb. San Luis en los horarios de 4:00 a 6:00 p. m. y en la Unidad Vecinal de 6:00 a 8:00 p.m.

VIDEO RECOMENDADO