El orden que seguirán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 quedará definido mediante sorteos públicos programados para el próximo miércoles 19 en distintas sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Proceso electoral

La ubicación de los partidos políticos será determinada mediante un sorteo en la sede central limeña del organismo electoral, y la de los movimientos regionales, en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

Según el sorteo público del 10 de junio de 2026, el bloque de partidos políticos irá en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que el bloque de movimientos regionales estará situado en la sección inferior. Las alianzas electorales se consideran en uno u otro bloque, dependiendo del alcance (nacional o regional) que tengan.

Después de definirse el orden de ubicación, los únicos cambios que sufrirían las cedulas serían los decididos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este organismo jurisdiccional podría acordar que una candidatura no sea inscrita o sea excluida. De ser el caso, esa candidatura no se incluiría en la cédula y la ubicación que se le haya asignado sería ocupada por la organización política que tenga la posición inmediata inferior, según el orden establecido por el sorteo. De esta manera, no quedarían filas vacías en la cédula de sufragio.

¿Cómo serán los sorteos?.

Se ceñirán a las instrucciones aprobadas por la Resolución Jefatural n.° 000116-2026-JN/ONPE.

En los sorteos, serán consideradas las organizaciones políticas que hayan solicitado la inscripción de sus candidaturas ante los jurados electorales especiales (JEE).

Se definirá la ubicación en la cédula de acuerdo al orden en el que sean extraídos de un bolillero los bolillos asignados a las organizaciones políticas.

En cada sede, un notario público dará su conformidad a las distintas etapas del procedimiento y a los resultados obtenidos.

Además de los notarios, presenciarán los sorteos representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o el Jurado Electoral Especial (JEE). También serán invitados miembros de la Defensoría del Pueblo, observadores, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas.

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