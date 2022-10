El gerente general regional del Gobierno Regional de Huancavelica, Héctor Riveros Carhuapoma lamentó el desinterés de la región Ica en cristalizar la transferencia del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) a la Mancomunidad Regional Huancavelica - Ica (Manrhi).

Dispone de millones de soles

“Nosotros en estos cuatro años no hemos percibido interés del Gobierno Regional del Ica respecto a la continuidad de la institucionalización de la Mancomunidad Regional Huancavelica - Ica y la transferencia del Petacc hacia la mancomunidad”, remarcó.

A renglón seguido, reiteró que “ha quedado detenido ese proceso que es de transferencia del proyecto Petacc hacia la Manrhi”. Dicho proyecto a la fecha ejecutada grandes obras hídricas en la región Ica, como el actual en el afluente iqueño por más de S/ 200 millones.

“Tanto es el desinterés que en este momento no está en actividad (de la Manrhi) , no se ha reconformado los miembros de la junta directiva. Nosotros hemos querido que eso se reactivara y se continúe para ver no solamente la gestión hídrica, sino también otros proyectos que debemos de trabajar de manera conjunta ambas regiones”, recalcó.

Riveros reiteró que hasta el 2018, se avanzó la propuesta de que el Petacc pase a ser administrado por la Manrhi, incluso se emitió la normativa nacional que legalizaba la transferencia a la mancomunidad y este proceso tenía que ser continuado y todo quedó en manos del Gobierno Regional de Ica, y no lo ha hecho. No ha continuado con eso trámites.

“Hemos visto renuencia y gestos de negativa a formalizar una agenda de trabajo conjunta entre ambas regiones”, disparó el gerente que arribó a Ica para promocionar el Chaccu de Vicuña a realizarse el 21 y 22 de octubre en el sector de Mulatopampa, provincia de Huaytará.

