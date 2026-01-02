La creatividad y el trabajo en conjunto marcaron las celebraciones de fin de año en la provincia de Pisco. Vecinos de la calle Comercio se organizaron, como cada año, para elaborar un muñeco gigante con motivo de la llegada del Año Nuevo

Costumbre vecinal

“El trabajo es en equipo, todos colaboramos con un granito de arena”, señaló una vecina del sector, quien destacó la participación activa de familias del barrio en la confección del muñeco. La estructura, que superó los siete metros de altura, fue elaborada con ropa donada por los propios vecinos, además de palos, cañas y otros materiales reciclados.

La figura llamó la atención de quienes transitaban por la zona y se convirtió en punto de encuentro para vecinos y visitantes durante las horas previas a la medianoche del 31 de diciembre.

Asimismo, en la avenida San Martín, también se observó un muñeco elaborados por vecinos, con la fotografía del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, conocido como “Jaimito”, que tenía su medalla municipal. Está figura reflejaba el descontento de parte de la población con la actual gestión municipal, utilizando esta tradicional expresión popular como una forma de protesta simbólica.

