En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 351° de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca, se realizaron operativos de fiscalización y control en el distrito de Los Aquijes (Ica).

Acción policial

Durante el operativo, se intervino a personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, incumpliendo las restricciones vigentes. La policía en conjunto con el serenazgo desarrolló la acción.

Asimismo, en otro punto del distrito se identificó a un grupo de jóvenes reunidos en un inmueble donde se hallaron varios botellas de licor (ron), una réplica de arma de fuego, sustancias presuntamente ilícitas, las cuales fueron puestas en conocimiento de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.

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