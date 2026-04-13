Diversos operativos se desplegaron en la provincia de Ica con el objetivo de hacer cumplir la denominada “ley seca” durante el proceso electoral 2026, logrando intervenir establecimientos que continuaban expendiendo bebidas alcohólicas pese a la prohibición vigente desde el sábado a las 8:00 de la mañana hasta el lunes a la misma hora.

Fiscalización en locales

En el sector de la subida a Huacachina, personal de la Municipalidad Provincial de Ica, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público del Perú, detectó una licorería que operaba con normalidad, atendiendo al público y desobedeciendo las disposiciones establecidas en el marco electoral.

Durante la intervención, los propietarios intentaron apagar las luces del local para evitar la fiscalización; sin embargo, las autoridades ingresaron al establecimiento y constataron la infracción. Además, se verificó que el negocio no contaba con licencia de funcionamiento, lo que agravó su situación administrativa.

Como resultado de estas acciones, al menos dos locales, uno en la subida a Huacachina y otro en el balneario, fueron sancionados con el cierre temporal mientras dure la ley seca, además de una multa equivalente al 70% de una UIT, conforme a las ordenanzas municipales vigentes

En el distrito de Santiago, la municipalidad informó que también se ejecutaron operativos en sectores como La Venta Baja, Santiago Centro, Pozo 7, Alto Amazonas y Mariátegui, donde se intervino a establecimientos y personas que continuaban consumiendo y vendiendo bebidas alcohólicas de manera ilegal.

Asimismo, en Parcona, las autoridades municipales intervinieron locales donde se encontró a personas libando licor en el interior, incumpliendo la disposición. Los operativos contaron con la participación de Serenazgo, fiscalización, la Policía Nacional y fiscales de prevención del delito, quienes reiteraron el llamado a respetar la normativa para evitar sanciones.

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