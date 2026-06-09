La segunda vuelta presidencial continúa marcada por la incertidumbre a nivel nacional debido a la estrecha diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 95.979% de las actas electorales.

Avance de resultados

Según el avance oficial actualizado a la 1:15 de la tarde del 9 de junio, Sánchez registraba el 50,057% de los votos válidos, con más de 8 millones 911 mil 541 votos, mientras que Fujimori alcanzaba el 49,943%, con más de 8 millones 891 mil 320 votos, configurando un escenario de empate técnico.

El reporte también mostraba que 1547 actas habían sido derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación, mientras que el 2,353% permanecía pendiente de procesamiento. Estas actas observadas podrían representar más de 400 mil votos que aún deben ser revisados antes de la proclamación de resultados definitivos.

A ello se suma el voto en el extranjero, donde solo 775 actas habían sido contabilizadas en ese momento y permanecían pendientes 1720 actas procedentes de diversos países.

Mientras el resultado nacional seguía en disputa, la región Ica mostró una tendencia más definida a favor de Keiko Fujimori. Con el 99,099 % de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 279.728 votos, equivalentes al 51,911 % de los votos válidos, frente a los 259.131 sufragios alcanzados por Roberto Sánchez, que representaron el 48,089 %.

La ventaja de Fujimori se sustentó principalmente en las provincias de Ica, Chincha y Pisco. En la capital regional superó los 129 mil votos, mientras que en Chincha obtuvo más de 76 mil y en Pisco más de 48 mil. En contraste, Sánchez logró imponerse en Nasca y Palpa.

Los resultados consolidan a Ica como una de las regiones donde el respaldo al fujimorismo mantiene fuerza electoral. En la primera vuelta, Fujimori también había encabezado la votación regional con más de 98 mil votos.

La jornada electoral movilizó a más de 570 mil ciudadanos en las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa. De los más de 713 mil electores habilitados, 570.990 acudieron a las urnas. Se contabilizaron 538.859 votos válidos, además de 3.332 votos en blanco y 28.799 votos nulos.

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