Los restos de los ciudadanos alemanes Andreas Hofmann, de 78 años, y Gertrud Maria Hofmann, de 77, fueron finalmente retirados de la morgue de Ica y entregados para su traslado, culminando así el proceso de disposición de las víctimas extranjeras del accidente aéreo ocurrido el pasado 1 de agosto en Nasca.

Tragedia aérea

Ambos permanecieron varios días en la morgue de Ica mientras se completaban las diligencias de identificación, documentación y los procedimientos forenses correspondientes. Una vez culminada esta etapa, los restos fueron retirados por una empresa funeraria encargada de continuar con el traslado y los trámites necesarios para su posterior entrega a sus familiares y repatriación.

La empresa que realizó el recojo de los restos de los ciudadanos alemanes fue la misma que anteriormente estuvo a cargo del traslado de los cuerpos de los siete turistas italianos fallecidos en el mismo accidente.

Con la entrega de Hofmann y Hofmann, se completó el retiro de los 11 turistas extranjeros que perdieron la vida en el accidente. Antes de ellos, se había concretado la entrega de los siete ciudadanos italianos y de los dos pasajeros españoles.

Los siete italianos fueron entregados el pasado 10 de agosto a la cónsul de Italia en Perú, quien recibió los ataúdes para iniciar el proceso de repatriación hacia ese país. Las víctimas fueron identificadas como Elena Sala, Matteo Gianturco, Lorenzo Angelucci, Massimo Angelucci, Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco y Pietro Gianturco.

También fueron entregados previamente los restos de los ciudadanos españoles Yerro Avilés Muñoz y Ana I. Sánchez Muñoz, además de los dos integrantes peruanos de la tripulación, el piloto Américo Salazar Cuéllar y la copiloto Irenka del Carpio Guanilo.

El accidente ocurrió el 1 de agosto, cuando la avioneta realizaba un vuelo turístico desde Pisco hacia Nasca para sobrevolar las Líneas de Nasca. La aeronave se precipitó durante el recorrido, dejando 13 personas fallecidas y ningún sobreviviente.

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