La provincia de Chincha cumplió 157 años de creación política. La actividad protocolar permitió la entrega de reconocimiento a las personalidades chinchanas que durante el año han destacado en sectores como salud, cultura, deporte, seguridad ciudadana y otras áreas.

Actividades por aniversario

Ayer en el día central, se realizó la tradicional misa, seguida del paseo e izamiento del Pabellón Nacional. El alcalde provincial César Carranza, en compañía de los regidores, la consejera Aracelli Valentín, el coronel Daniel Elías Soto y otras autoridades participaron en estas actividades.

Luego, en la sesión solemne, el gobierno local entregó gallardetes a los colegios e instituciones ganadoras del tradicional desfile por aniversario de la provincia. También diplomas y medallas a un grupo de chinchanos que han sobresalido durante este año.

Es el caso del historiador Santiago Perona Miguel de Priego, además del capitán PNP Gerson Bonifacio Aguilar, quien el 12 de octubre último salvo la vida de dos adolescentes, que eran arrastrados por la corriente marina en la playa Las Totoritas. El oficial, natural de Chincha, en su día de descanso circunstancialmente estaba en el sector y al percatarse que los bañistas eran víctimas de ahogamiento, ingresó al mar, sorteando las olas pudo traer con vida a los menores.

Asimismo, se entregó reconocimiento a las agrupaciones de gimnastas por sus logros obtenidos en diferentes eventos representando a la provincia de Chincha.

VIDEO RECOMENDADO