Este 26 de octubre se conmemora el IV aniversario de la declaratoria de la Carapulcra con Sopa Seca como plato bandera típico y representativo de la región Ica. Como parte de las actividades se realizó en el pasaje Santa Rosa (plaza mayor de Lima), el lanzamiento de la festividad gastronómica, y se entregaron aproximadamente mil platos de este potaje chinchano, que no puede faltar en cada reunión social.

Gastronomía local

La comitiva integrada por representantes de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, a cargo del director Gustado Huerta, productores vitivinícolas, artesanía, dulces típicos y de al menos 16 restaurantes locales llegaron a la capital para promover el aniversario del afamado plato chinchano.

Tras ser recibidos por una comisión de regidores de Lima Metropolitana ofrecieron a los asistentes la Carapulcra con Sopa Seca, que a diferencia de la capital se prepara con papa fresca.

Asimismo, hubo degustación de los dulces tradicionales, productos vitivinícolas, y presentación de los trabajos en fibra vegetal que son elaborados por las artesanas grociopradinas, así como el arte musical afroperuano.

La delegación chinchana invitó a los ciudadanos limeños que visiten la provincia que esta de aniversario y este 26 de octubre realizará la carapulcra con sopa seca más grande del mundo. Serán alrededor de 10 mil platos para atender a los visitantes.

