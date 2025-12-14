Estudiantes de instituciones educativas de la región Ica fueron reconocidos como ganadores del Concurso Escolar Nacional “Historietas con energía”, una iniciativa que busca fomentar, desde edades tempranas, el uso responsable y seguro de la energía eléctrica a través de la creatividad y el arte gráfico.

Esfuerzo y talento

Los primeros puestos a nivel regional fueron obtenidos por alumnos del colegio San Vicente y del San Francisco College, cuyos trabajos destacaron entre cientos de propuestas presentadas por escolares de todo el país. El reconocimiento fue entregado en una ceremonia donde se resaltó el esfuerzo, talento y compromiso de los estudiantes participantes.

“El concurso está premiando a los primeros puestos de la región Ica, con estudiantes de colegios que han demostrado creatividad y compromiso. El objetivo principal es que los niños aprendan cómo ahorrar energía y cómo cuidarla, y vemos que ese propósito se está cumpliendo”, señaló Alberto Palomino Candela, jefe regional de Osinergmin en Ica.

Asimismo, hizo una invitación a que más instituciones educativas se sumen en futuras ediciones. “Queremos que el próximo año participen más colegios. Los niños son el futuro del país y es importante que desde ahora aprendan a usar responsablemente la energía”, añadió.

Creatividad desde las aulas

Desde las instituciones educativas ganadoras, docentes destacaron la activa participación de los estudiantes y el entusiasmo demostrado durante el proceso de selección.

“En el colegio hubo una participación muy activa de los alumnos que decidieron inscribirse por voluntad propia. Uno de ellos fue Leandro, un estudiante con muchas aptitudes, muy creativo y con gran habilidad para dibujar y crear historias”, comentó una de las profesoras asesoras.

La docente explicó que el trabajo se desarrolló en varias etapas. “Los chicos aprendieron sobre el cuidado de la energía y la importancia de conservarla, pero además entendieron que podían transmitir mensajes importantes a través de su propia creatividad. En la primera selección participaron más de 50 alumnos, y luego, en la segunda etapa, quedaron entre cuatro y cinco finalistas por nivel”, precisó.

En el caso de otra institución educativa, el proceso fue aún más amplio. “Trabajamos con los estudiantes durante tres semanas en las aulas. En la primera fase se inscribieron cerca de 220 alumnos y, en la segunda fase, se clasificaron 48 trabajos. Daniela destacó porque le gusta mucho leer y dibujar, y eso se reflejó en su historieta”, explicó otra docente.

