En el marco de las actividades por fin de año, este 18 de diciembre se realizó una jornada de reconocimiento dirigida a los trabajadores que sostienen el funcionamiento diario del Gobierno Regional de Ica.

Espacio de reflexión

La actividad contó con la presencia del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, quien compartió mensajes de reconocimiento dirigidos al personal de las distintas áreas que integran la entidad. Durante el encuentro, se destacó el esfuerzo de los trabajadores administrativos, personal de limpieza, vigilancia y otros servicios, considerados pilares del trabajo institucional.

Como parte de la jornada, se entregaron presentes a los menores, generando un ambiente de integración y cercanía entre los asistentes. El espacio permitió visibilizar el aporte silencioso de hombres y mujeres que, desde sus funciones diarias, contribuyen al desarrollo de la región.

