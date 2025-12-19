El jueves 17 de diciembre, los hijos de los trabajadores del Gobierno Regional de Ica vivieron una jornada llena de alegría y espíritu navideño, marcada por sonrisas, magia y diversión.

Menores felices

Los niños disfrutaron de un show infantil con payasos, números musicales y coloridos bailes preparados con la participación de los propios hijos de los trabajadores, generando un ambiente de diversión y entusiasmo.

Además, se realizó la entrega de regalos, juegos inflables y un compartir con golosinas y helados, convirtiendo la tarde en un recuerdo memorable para las familias presentes.

El evento destacó por promover la unión y la alegría de los más pequeños, recordando que la Navidad es, sobre todo, un momento para compartir, sonreír y celebrar juntos.

VIDEO RECOMENDADO