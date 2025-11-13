La joven atleta Angeli Génesis Franco Olaguibel, estudiante de la Institución Educativa Bandera del Perú de Pisco, logró el primer lugar a nivel nacional en las pruebas de salto alto y salto largo durante la etapa final de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025.

Talento deportivo

Con un desempeño destacado, Franco Olaguibel se impuso frente a competidoras de distintas regiones del país, consolidando su posición como una de las principales promesas del atletismo escolar peruano. Su resultado es fruto de una preparación constante y del acompañamiento de su equipo técnico y docente, quienes han seguido de cerca su desarrollo deportivo.

El logro de la deportista pone nuevamente en relieve el nivel competitivo de los estudiantes de la provincia de Pisco, donde el impulso al deporte escolar continúa dando resultados. Según especialistas, este tipo de competencias permiten identificar y proyectar nuevos talentos, al tiempo que promueven valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo.

VIDEO RECOMENDADO