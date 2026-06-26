La Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca emitió una alerta dirigida a la población para prevenir posibles actos irregulares relacionados con el cobro de dinero durante inspecciones municipales y otros procedimientos administrativos.

A través de un comunicado oficial, la comuna recordó que ningún servidor, funcionario o inspector está autorizado a recibir pagos en efectivo durante visitas de campo, fiscalizaciones o trámites realizados fuera de las instalaciones municipales.

Alerta municipal

El pronunciamiento precisa que los pagos por conceptos como licencias de funcionamiento, certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), arbitrios, multas y otros servicios municipales deben efectuarse únicamente en la Caja de la comuna y siguiendo los procedimientos establecidos por la institución. La medida busca garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los vecinos y contribuyentes a mantenerse alerta y no dejarse sorprender por personas que soliciten dinero en nombre de la municipalidad. Indicaron que cualquier hecho de esta naturaleza debe ser denunciado de inmediato ante las instancias correspondientes. Con esta acción, la gestión municipal busca reforzar la confianza ciudadana y prevenir posibles casos de corrupción en los procesos administrativos locales.

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