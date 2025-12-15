Un violento incidente se registró la tarde del viernes 13 de diciembre en Cañete, cuando un ciudadano extranjero con alteraciones mentales, intentó apuñalar con un pico de botella a un mototaxista y a un trabajador de un local de comida.

Ataque y destrozos

El hecho ocurrió alrededor de las 5:55 de la tarde. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento afectado. En las imágenes se observa cómo el sujeto, en actitud desafiante, toma un recogedor y ocasiona destrozos dentro del local, generando temor entre los trabajadores.

Ante la situación, los empleados solicitaron ayuda policial. En ese momento, un mototaxista intervino y le pidió al agresor que se retire del lugar, lo que provocó la reacción violenta del sujeto, quien intentó golpearlo y herirlo con un pico de botella de vidrio.

El mototaxista logró ponerse a salvo retirándose algunos metros, evitando ser alcanzado por el atacante. Sin embargo, el agresor continuó con su accionar y causó daños en el mototaxi antes de retirarse del lugar.

Testigos señalaron que el sujeto presentaría aparentes alteraciones mentales. Los trabajadores afectados solicitaron a las autoridades que se identifique al agresor y sea detenido.

VIDEO RECOMENDADO