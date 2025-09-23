La repentina muerte de José Valerio Arcos Nota, joven estudiante de Ingeniería Industrial ha generado conmoción y un profundo reclamo de justicia. El joven hace más de un mes fue hallado sin vida en el cuarto que alquilaba en Chincha.

Clamor familiar

El 14 de agosto, el universitario fue hallado sin vida en el cuarto que alquilaba en Chincha, luego de haber compartido una reunión con su pareja y algunos amigos. Sin embargo, más allá del dolor, la familia denuncia serias irregularidades en la investigación fiscal que, aseguran, han favorecido a los sospechosos.

En entrevista con los medios locales de Nasca, el padre del joven expresó su indignación contra el fiscal Carlos Fernando Saravia Mesías, a quien responsabiliza de no haber solicitado prisión preventiva para los presuntos implicados. “La Policía cumplió su trabajo deteniendo a los sospechosos, pero el fiscal no pidió prisión preventiva.

El padre relató que, según los informes iniciales, su hijo había pasado la noche acompañado de su pareja y otras personas en su vivienda de la calle Gerardo Sotelo. “José no tenía problemas con nadie, era un muchacho sano y dedicado a sus estudios. Esa madrugada algo pasó y ahora ya no está con nosotros. Lo que pedimos es que se investigue de verdad y no se encubra nada”, insistió.

Indicó que la fiscalía recibió videos y testimonios claves que podrían esclarecer los hechos, pero que hasta el momento no han sido valorados adecuadamente. “El mismo fiscal me dijo que no podía hacer más, pero eso es inaceptable. Nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia por José”, subrayó.

El padre también denunció que hubo un intento de minimizar el caso desde el inicio. “Nos dijeron que esperemos, que el proceso es lento, pero mientras tanto los que estuvieron con mi hijo esa noche caminan libres por las calles. ¿Qué mensaje manda eso a las familias? Que la justicia no protege a las víctimas, sino a los culpables”, declaró con evidente frustración. Finalmente, la familia adelantó que acudirán a instancias superiores, incluida la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, para exigir una revisión del caso.

VIDEO RECOMENDADO