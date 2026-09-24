A casi tres meses del accidente de tránsito que provocó la muerte de un adolescente de 16 años y dejó cuatro personas heridas en Palpa, la familia de Jesús Esaut Peña Peña realizó una protesta en Ica para exigir celeridad en las investigaciones y esclarecer las circunstancias del accidente.

Familia exige justicia

La tragedia ocurrió la noche del 4 de julio, en el kilómetro 362 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Santa Cruz, en la provincia de Palpa. En ese lugar se produjo una colisión entre un bus de la empresa Cruz del Sur y un automóvil Chevrolet de placa AWN-421 que se desplazaba desde Nasca hacia Ica.

Jesús Esaut Peña Peña de 16 años, viajaba como ocupante del automóvil particular. Tras el impacto fue rescatado y trasladado de emergencia hacia el Hospital Regional de Ica; sin embargo, falleció durante el trayecto. En el vehículo también viajaban otros tres adultos y Jhahir Aimar Peña Peña de 22 años, hermano del adolescente fallecido.

El menor era estudiante de quinto año de secundaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres de Subtanjalla. Según relató su padre, Cecilio Peña, Jesús tenía previsto culminar sus estudios este año y proyectaba continuar una carrera de Ingeniería de Sistemas.

Ayer, la familia y amigos del menor, llegaron hasta los exteriores del Distrito Fiscal de Ica para expresar su reclamo. Según manifestaron, han acudido en reiteradas oportunidades para conocer los avances del caso, pero sostienen que el trámite se habría retrasado debido a la espera de informes y diligencias.

Cecilio Peña afirmó que uno de los documentos relacionados con la investigación demoró cerca de 60 días en llegar a la Fiscalía y que, posteriormente, el expediente habría sido remitido nuevamente a la unidad policial para realizar nuevas investigaciones. “Según lo que me dice mi hijo, es que el bus invadió el carril por intentar adelantar. No puedo encontrar justicia para mi hijo hasta el día de hoy”, manifestó.

La familia también señaló que, pese a haber recibido una notificación para realizar nuevas declaraciones, hasta el 23 de setiembre no habían sido convocados nuevamente para brindar sus testimonios.

Al pedido de la familia se sumaron compañeros de estudios y padres de familia de la institución educativa donde estudiaba Jesús. Los estudiantes señalaron que el adolescente era muy querido y que incluso tenían previsto que su promoción llevara su nombre. Durante la manifestación, los asistentes realizaron arengas con el pedido de “Justicia para Jesús Peña”.

El abogado de la familia, Edinson Parejas, sostuvo que el peritaje policial habría establecido que el ómnibus cruzó una doble línea continua durante la maniobra que antecedió al impacto. Detalló que, el bus habría intentado adelantar a un camión cuando se produjo la colisión con el automóvil. El representante legal señaló que solicitará que se evalúe la actuación de la fiscal a cargo del caso y anunció que presentaría una queja ante el órgano de control correspondiente. La fiscal a cargo del caso es Luisana Perez Cuba.

Asimismo, afirmó que la familia solicitó información relacionada con las cámaras del vehículo y otros elementos que, según indicó, podrían contribuir al esclarecimiento del accidente.

Durante la manifestación, Julissa Peña, madre del adolescente fallecido, expresó entre lágrimas el dolor que atraviesa su familia desde la muerte de Jesús y pidió que las autoridades aceleren las diligencias. “Son casi 90 días que no veo a mi hijo. Sufro cada vez que veo la cama vacía de mi hijo”, manifestó.

La madre recordó que solía recogerlo del colegio y que la familia continúa enfrentando su ausencia. También cuestionó que el conductor involucrado haya recuperado su libertad mientras continúan las investigaciones. “Yo exijo justicia por mi hijo”, expresó.

Posteriormente, los familiares se trasladaron hasta la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP, para solicitar información sobre el estado de las diligencias.

“Se demoró casi 60 días en la policía, para que la fiscal tenga la documentación más que 4 o 5 días y de vuelta lo remita a los UPIAT, es decir todo lo avanzando en en las investigaciones no se estaría tomando en cuenta”, dijo el padre de familia.

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