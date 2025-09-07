Breiner Pillaca Castillo, estudiante universitario de 23 años reportado como desaparecido hace más de una semana, fue hallado sano y salvo tras conocerse que se encontraba trabajando en una mina en la provincia de Nasca. La noticia sorprendió a su familia y a las autoridades, quienes habían activado una intensa búsqueda a nivel nacional.

Días de angustia

La denuncia de su desaparición fue presentada luego de que el joven saliera de su vivienda en Pueblo Joven Temístocles Rocha el pasado 23 de agosto con destino a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde presuntamente realizaría trámites académicos. Desde entonces, no se tuvo más información sobre su paradero, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Incluso se emitieron alertas oficiales en medios de comunicación y redes sociales.

Durante la búsqueda, familiares, amigos y conocidos fueron interrogados, y se inició el rastreo de cámaras de seguridad y del GPS del teléfono móvil del estudiante, sin obtener resultados concluyentes.

Sin embargo, ayer se confirmó que Breiner Pillaca había viajado a Nasca por cuenta propia para desempeñarse en un trabajo temporal en una mina, sin avisar a sus familiares.

Al regresar a Ica, el joven indicó que se trató de un “malentendido”, minimizando la gravedad del caso. No obstante, la Policía recordó que situaciones como esta no son inusuales, y que la falta de comunicación puede activar protocolos de búsqueda que involucran importantes recursos públicos y, sobre todo, generan un fuerte impacto emocional en los familiares.

