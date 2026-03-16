La Feria del Dulce Iqueño se convirtió en uno de los espacios más concurridos y comentados durante el desarrollo del 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), realizado en el campo ferial de la ciudad. Cientos de personas se dieron cita para degustar una amplia variedad de postres tradicionales.

Identidad gastronómica

Los asistentes destacaron la feria como uno de los mayores aciertos dentro de las actividades del festival, ya que permitió reunir a productores y emprendedores dedicados a la elaboración de dulces tradicionales que han pasado de generación en generación. Para muchos visitantes, los sabores ofrecidos en los diferentes stands evocaron recuerdos familiares y tradiciones vinculadas a la historia culinaria de Ica.

Durante la expo venta participaron emprendedoras de la Asociación de Productores del Dulce Iqueño (APDI), quienes presentaron una variada oferta de productos elaborados de manera artesanal. Entre los postres más solicitados estuvieron el manjar blanco de pallar, los limones rellenos, la mazamorra de uva, mango y sandía, además de mermeladas de mango y otros frutos.

También destacaron los kekes elaborados con ingredientes característicos de la región, como pecanas, huaranguina, uva Italia, uva quebranta y arándanos. A ello se sumaron pyes de dátiles y de uva, flan de choclo, el tradicional huevo chimbo, dulces de higos y camote, así como humitas dulces y saladas.

Entre los productos más representativos no faltaron las tejas y chocotejas rellenas con manjar de olla y manjar blanco de pallares, además de postres como mousse y suspiro de mango. Los visitantes también pudieron probar los llamados “voladores de pisco” con rellenos de manjar y mermelada de piña.

Otro de los atractivos fue la venta de picarones acompañados de mieles especiales elaboradas con distintos sabores, como huaranguina, arándanos, tamarindo, maracuyá y naranja, además de la tradicional miel clásica. Asimismo, llamó la atención entre los asistentes el cheesecake de palta, una propuesta innovadora dentro de la feria.

La alta concurrencia hizo que varios de los productos se agotaran rápidamente, lo que evidenció la gran demanda del público y el éxito alcanzado por la feria durante los días de actividad. Los organizadores y expositores destacaron la respuesta de los visitantes, quienes valoraron la oportunidad de conocer y degustar una amplia muestra de la repostería tradicional iqueña.

Muchos asistentes señalaron que iniciativas como la Feria del Dulce Iqueño deberían continuar realizándose y contar con mayor apoyo para consolidarse como una tradición en fechas importantes de la ciudad, como el Festival de la Vendimia, el Día de la Madre, el Día del Padre y el aniversario de fundación de Ica.

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