El Gobierno Regional de Ica y la Corte Superior de Justicia dieron un nuevo paso para mejorar la infraestructura judicial en la provincia de Pisco. Ayer, por la mañana, el gobernador regional. Dr. Jorge Hurtado Herrera y el presidente de la Corte, Eulogio Cáceres Monzón, firmaron la primera adenda al convenio de cooperación interinstitucional que permitirá ejecutar obras clave en el sistema de justicia local.

Intervenciones estructurales

El acuerdo contempla la elaboración del expediente técnico y la ejecución de trabajos en dos inmuebles utilizados por los órganos jurisdiccionales penales y de familia en Pisco. Según lo informado, uno de los locales —ubicado en la calle Concordia (zona FONAVI)— será demolido completamente, mientras que en el otro, situado en la calle Pérez Figueróa N.° 170, también se realizarán intervenciones estructurales.

La iniciativa busca modernizar y adecuar los espacios a las necesidades actuales del sistema judicial, con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios y fortalecer la eficiencia del servicio en una provincia que enfrenta alta carga procesal.

Desde el Gobierno Regional se aseguró que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para mejorar servicios públicos vinculados a la justicia y seguridad jurídica en la región.

VIDEO RECOMENDADO