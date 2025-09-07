La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, dirigida por el fiscal provincial César Huayanay Huamán y con el fiscal adjunto Raúl Huacachi Rocha a cargo del caso, inició una investigación preliminar por el presunto delito de robo agravado en agravio de personas aún no identificadas.

Ataque armado

En el material difundido, se observa a dos varones vestidos de negro portando un fusil y una pistola, efectuando disparos en el sector denominado Villa Esmeralda de Los Andes, en el distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica. Junto a ellos aparece un vehículo de color rojo estacionado en medio de la carretera, lo que generó alarma entre la población.

Ante ello, el Ministerio Público dispuso que la Policía Nacional del Perú (PNP) realice la constatación en la zona de los hechos, con el fin de verificar la jurisdicción correspondiente y recoger las declaraciones de testigos y pobladores. También se ordenó identificar a los propietarios y conductores de los vehículos que se encontraban en el lugar.

De igual manera, la Fiscalía solicitó información a las dependencias policiales cercanas respecto a operativos recientes y al personal desplegado en la zona, a fin de determinar si existió una posible incursión con armas de largo alcance y establecer la procedencia de los mismos.

La investigación busca esclarecer si las acciones registradas en video corresponden a un acto de amedrentamiento, un asalto en curso u otro tipo de ilícito penal. Las diligencias se desarrollarán de oficio, conforme a ley y también a pedido de las partes involucradas.

Finalmente, la Fiscalía remarcó que se agotarán todos los mecanismos legales para identificar a los presuntos responsables y garantizar que hechos como estos no queden impunes, dado que constituyen una seria amenaza para la seguridad ciudadana en la región.

