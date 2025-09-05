Corporativa de Parcona, a través del segundo despacho, ha iniciado una investigación preliminar de Jordano Antony Ruiz Astudillo, de 24 años, quien padece de esquizofrenia.

Familia pide apoyo

El fiscal provincial Moisés Gutiérrez Puma, a cargo del caso, dispuso la realización de actos de investigación orientados a la búsqueda del citado ciudadano luego de tomar conocimiento de su desaparición. La disposición fiscal fue puesta en conocimiento de la AREINTRAP-PNP-Ica, quienes vienen ejecutando los actos de investigación propuestos por el Ministerio Público.

Jordano Antony Ruiz Astudillo salió de su domicilio ubicado en la Av. Mantaro C-4, en el distrito de Parcona (Ica), el 19 de febrero de 2025, y a la fecha nadie sabe de su paradero.

Si ha visto o sabe algo sobre el paradero de Jordano Antony Ruiz Astudillo, contactar a la policía o a los números de celular 937391609 o 924188660. Toda información es valiosa para dar con su ubicación y reunirlo con su familia.

