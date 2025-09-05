La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, a través del segundo despacho, ha iniciado una investigación preliminar por la desaparición de Jordano Antony Ruiz Astudillo, de 24 años, quien padece de esquizofrenia.

Familia pide apoyo

El fiscal provincial Moisés Gutiérrez Puma, a cargo del caso, dispuso la realización de actos de investigación orientados a la búsqueda del citado ciudadano luego de tomar conocimiento de su desaparición. La disposición fiscal fue puesta en conocimiento de la AREINTRAP-PNP-Ica, quienes vienen ejecutando los actos de investigación propuestos por el Ministerio Público.

Jordano Antony Ruiz Astudillo salió de su domicilio ubicado en la Av. Mantaro C-4, en el distrito de Parcona (Ica), el 19 de febrero de 2025, y a la fecha nadie sabe de su paradero.

Si ha visto o sabe algo sobre el paradero de Jordano Antony Ruiz Astudillo, contactar a la policía o a los números de celular 937391609 o 924188660. Toda información es valiosa para dar con su ubicación y reunirlo con su familia.

