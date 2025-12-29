La Fiscalía Provincial Mixta de Pichari inició una investigación por la muerte violenta de un ciudadano ocurrida en el distrito de Unión Asháninka, en la provincia de La Convención, región Cusco, dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Homicidio en la zona

El hecho se registró la noche del 22 de diciembre, cuando la víctima fue atacada con un arma de fuego en la puerta de su vivienda por sujetos aún no identificados. El fallecido fue identificado como Edwin Alejandro Romaní Miguel, de 45 años.

Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó también en su hijo, Josué Johan Romaní García, de 21 años, quien resultó herido y fue evacuado de emergencia al Hospital San Juan de Kimbiri, donde permanece con pronóstico reservado.

Tras tomar conocimiento del caso, una fiscal adjunta se trasladó hasta la zona para coordinar las diligencias iniciales con apoyo de la Policía Nacional. Entre las acciones dispuestas se encuentran el levantamiento del cadáver, la recolección de evidencias, la necropsia de ley, la toma de declaraciones testimoniales y las pericias correspondientes en el lugar de los hechos.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables de este hecho violento que ha conmocionado a la población local.

