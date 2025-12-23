La Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas, dirigida por el Fiscal Provincial Khimer Ericson Cauti Chocce, logró que se disponga siete meses de prisión preventiva contra Danilo Jesús Licla Bacilio (24), como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple, en grado de tentativa, en agravio de un adolescente.

Ataque criminal

Según la investigación fiscal, el imputado habría planificado, junto con el menor J. M. M. I. (16) y un tercer sujeto conocido como ‘Yunsu Siare’, quitarle la vida al agraviado (17), golpeándolo y apuñalándolo con un cuchillo en el pecho, como venganza por problemas anteriores.

Los hechos habrían ocurrido el 12 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando el acusado y las otras dos personas fueron en busca de la víctima, quien se encontraba en un centro nocturno junto a un amigo, donde habría sido increpado y amenazado. Ante esta situación, el agraviado huyó del lugar junto a su acompañante.

Posteriormente, a las 12:15 de la medianoche del 13 de diciembre, cuando ambos se dirigían a otra discoteca del distrito de Puquio (Lucanas-Ayacucho), fueron nuevamente ubicados. En ese contexto, Licla Bacilio habría perseguido al menor, alcanzándolo y agrediéndolo con golpes de puño en el rostro y la cabeza. Este momento habría sido aprovechado por J. M. M. I., quien le habría asestado hasta 4 puñaladas en la espalda, profiriendo amenazas.

Al intentar defenderlo, el amigo del agraviado fue impedido por ‘Yunsu Siare’, por lo que optó por pedir auxilio. Personal municipal acudió al lugar, logrando evitar que le quitaran la vida al menor, quien fue trasladado a un centro de salud; asimismo, Licla Bacilio fue retenido en el lugar, mientras que el tercer implicado se dio a la fuga.

Horas después, J. M. M. I. fue intervenido y viene siendo investigado por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, simple en grado de tentativa.

