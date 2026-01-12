La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con la Fiscal Provincial Edith Revollar Ochatoma a cargo del caso, con apoyo de la Asistente en Función Fiscal Ibeth Kellyn Pariona Ortiz, dispuso la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en agravio de un ciudadano.

Grave delito

De acuerdo con los hechos materia de investigación, el incidente se habría producido el 9 de enero de 2026, aproximadamente a las 09:50 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en inmediaciones de la avenida Señor de los Milagros, distrito de Jesús Nazareno (Huamanga – Ayacucho).

En dichas circunstancias, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían efectuado varios disparos contra el agraviado, causándole heridas por impactos de bala en la región inguinal derecha y la cadera izquierda, para luego darse a la fuga con dirección al asentamiento humando Villa San Cristóbal. Tras el hecho, el agraviado fue trasladado de emergencia al Hospital de Apoyo Jesús Nazareno.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público dispuso una serie de diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos, entre ellas el reconocimiento médico legal del agraviado, la toma de su declaración, la búsqueda y visualización de cámaras de videovigilancia en la zona, pericias balísticas, absorción atómica, así como la identificación del vehículo utilizado y de los presuntos responsables.

Del mismo modo, se ordenó la pericia dactilar a la motocicleta lineal sin placa de rodaje y a los dos cascos hallados momentos más tarde en la zona conocida como Huichccana Grande, en mérito a la labor de cerco efectuada por la Policía Nacional del Perú.

Las diligencias se vienen realizando en coordinación con la División de Investigación Criminal, otorgándose un plazo de 30 días calendario para el desarrollo de la investigación preliminar, conforme a ley.

