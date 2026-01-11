En el marco de la investigación preliminar por el hallazgo de un cadáver en el interior de una vivienda del distrito de Canayre, provincia de Huanta, a cargo del Fiscal Adjunto Provincial Nilo Quispe Puchuri, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna - San Francisco informa que se realizó la necropsia de ley en la Unidad Médico Legal I Pichari.

Diligencia forense

En la diligencia participó el Fiscal Provincial Rony Américo Quispe Ozaita, quien supervisó el procedimiento médico legal practicado al cuerpo de Rigoberto Tacas Quispe (47). De acuerdo con el acta de necropsia, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, encontrándose el agente causante de la muerte aún en estudio. Asimismo, se dejó constancia de que no se evidenciaron signos de violencia externa, ni heridas producidas por agente contundente ni por proyectil de arma de fuego.

Durante el examen forense se extrajeron diversas muestras que serán remitidas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos. Estas comprenden un examen patológico del corazón, hígado y pulmón; examen toxicológico del estómago e hígado; así como dosaje etílico realizado a partir del hígado.

En el certificado de defunción general se corroboró la información consignada en el acta de necropsia. Culminadas las diligencias correspondientes, los restos mortales fueron entregados a los familiares de la víctima, conforme a ley.

De igual modo, el representante del Ministerio Público a cargo del caso realizó las diligencias respectivas en la escena del hallazgo, así como la recolección de evidencias en el lugar de los hechos.

Cabe señalar que la víctima mortal fue identificada como Rigoberto Tacas Quispe (47), quien fue hallado sin vida durante la madrugada del 4 de enero. Tacas Quispe era un profesional de la educación y gestor del Programa Juntos. Su cuerpo fue hallado sin vida y en estado de descomposición en el interior de la habitación que alquilaba en el distrito de Canayre, provincia de Huanta, por la región Ayacucho.

Asimismo, Tacas Quispe era natural del C.P. San Martín de Tiopampa, distrito de Lucanamarca, provincia de Huanca Sancos. Fue integrante de la Asociación de Estudiantes Huancasanquinos Residentes en Huamanga y presidente de la Asociación de Residentes de Tiopampinos en Huamanga.

