Un fuerte oleaje registrado en el litoral de la provincia de Pisco obligó al cierre total de caletas y del puerto como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de pescadores, tripulantes y embarcaciones. La disposición fue adoptada por las autoridades marítimas ante las peligrosas condiciones que se presentan en el mar.

Suspensión temporal

La medida también alcanzó al sector turístico del distrito de Paracas, donde se dispuso la suspensión temporal del zarpe de embarcaciones que trasladan visitantes hacia los principales atractivos naturales de la zona, entre ellos las Islas Ballestas, hasta que las condiciones marítimas sean favorables.

Debido a esta situación, diversas agencias turísticas reportaron la cancelación de recorridos programados para visitantes nacionales y extranjeros. Aunque esta medida representa una pérdida económica para el sector, los operadores coinciden en que la seguridad de los turistas es la prioridad ante el fuerte oleaje que se registra en la zona.

Según el Aviso de Capitanía N.º 012-2026, emitido por la Capitanía de Puerto de Pisco, con información de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el litoral centro —que comprende la zona desde el sur de Callao hasta San Juan de Marcona— presenta el arribo de oleajes provenientes del suroeste que se intensificaron a oleaje fuerte la noche del lunes 9 de marzo, con tendencia a disminuir progresivamente desde el martes 10 hasta el miércoles 11. Asimismo, se advirtió que estas condiciones podrían afectar las costas hasta el jueves 12 de marzo, especialmente en playas abiertas o semiabiertas.

En tanto, en el distrito de San Andrés se reportó el impacto del oleaje en el muelle artesanal, donde las intensas olas golpean constantemente la infraestructura del embarcadero, generando preocupación entre los pescadores y trabajadores vinculados a la actividad pesquera.

