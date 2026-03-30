Efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de dos presuntos integrantes de la banda delictiva denominada “Los Crazys de Pisco”, durante un operativo realizado tras un trabajo de seguimiento e inteligencia policial en esa ciudad.

Golpe policial

Los detenidos fueron identificados como Cecilia Gonzales Rodríguez (42), conocida con el alias de “Lalo”, y Carlos Palomino Rosales (33), alias “Carloncho”, quienes serían investigados por su presunta participación en un delito de robo agravado.

De acuerdo con el parte policial, la participación de ambos intervenidos habría sido confirmada mediante el análisis de imágenes registradas por cámaras de videovigilancia de la zona, las cuales permitieron a los agentes identificar a los sospechosos y proceder con su ubicación y posterior detención en la provincia de Pisco.

Durante la intervención, los efectivos policiales lograron incautar un cuchillo presuntamente utilizado para perpetrar el hecho delictivo. Asimismo, se recuperaron diversos objetos que serían parte del botín sustraído, entre ellos una cartera de color negro, un teléfono celular de la marca Honor, la suma de 50 soles en efectivo y otros artículos que continúan siendo materia de investigación.

Con cientos de ketes

En otra intervención policial, lograron la detención de Luis Ángel Muñante Chacaliaza (33), conocido con el alias de “Tilín”, por su presunta implicancia en el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización. Se realizó en la calle Los Rosales, en la ciudad de Pisco, tras labores de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes.

Durante el operativo, los efectivos lograron incautar un total de 407 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), así como 15 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína. Además, se hallaron otros objetos considerados de interés criminalístico, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

Según información policial, el detenido registra antecedentes por delitos similares, entre ellos tráfico ilícito de drogas y hurto agravado.

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